إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بفيروس كورونا

المصدر: إسلام أباد ■ أ.ف.ب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أمس، أن فحوصاً أثبتت إصابة عمران خان بفيروس كورونا، بعد يومين فقط من تلقيه اللقاح ضد الوباء.

يأتي الإعلان عن إصابة عمران خان (68 عاماً)، فيما تتعرض باكستان لموجة ثالثة من الفيروس الذي أودى بنحو 13800 شخص، من أصل 620 ألف إصابة.

وقال المكتب إنه لا يستطيع «في هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج فحوص رئيس الوزراء لـ(كوفيد-19) إيجابية»، موضحاً أنه قام «بعزل نفسه».

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