السعودية: 6 وفيات و382 إصابة بـ«كورونا»

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة، جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 6602 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إلى تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 384 ألفاً و653. كما لفتت وزارة الصحة السعودية إلى تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 374 ألفاً و135.

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