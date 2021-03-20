لأول مرة منذ 10 أشهر.. الجزائر تسجل أقل من 100 إصابة بـ"كورونا"

المصدر: الجزائر - د ب أ

تراجعت إصابات فيروس كورونا المستجد في الجزائر تحت حاجز الـ100 إصابة لأول مرة منذ 10 أشهر، بعدما سجلت وزارة الصحة اليوم السبت، 96 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 32 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 116 ألفا و66.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، عن رصد حالتي وفاة جديدتين وهي نفس حصيلة يوم أمس، ليصبح مجموع الوفيات إلى 3 آلاف و55.

بالمقابل، أعلن فورار، عن تماثل 111 حالة جديدة للشفاء، ليصل عدد المرضى الذين تعافوا من الوباء إلى 80 ألفا و566.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news