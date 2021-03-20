البيت الأبيض يكشف أسباب سقوط بايدن على سلم الطائرة الرئاسية

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حالة جيدة بعد أن تعثر مرات عدة قبل أن يسقط أمس خلال صعوده سلم الطائرة الرئاسية أمام كاميرات وسائل الإعلام.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، خلال مؤتمر صحافي، أن سبب الحادث قد يعود إلى رياح قوية في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة التي انطلقت منها الرحلة الرئاسية.

وقالت جان-بيير إن «الجو عاصف جدا في الخارج»، مضيفة أن بايدن «في حالة جيدة بنسبة 100%»، لكنها لم توضح ما إذا خضع الرئيس لفحص طبيب كان يسافر معه على متن الطائرة.

والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر ثلاث مرات، قبل أن يلحق نفسه ويكمل صعود سلم طائرته للسفر إلى مدينة أتلانتا.

وقبيل دخوله الطائرة، عاد الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما ليلقي التحية مودعا الصحافيين.

ويأتي هذا الحادث وسط مخاوف متزايدة من الحالة الصحية لبايدن، البالغ 78 عاما من عمره والذي يعتبر سياسيا أكبر سنا أصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وسبق أن جذب بايدن مرات عدة اهتماما واسعا من وسائل الإعلام بحوادث محرجة أخرى، بما في ذلك الخميس حينما وصف من جديد عن طريق الخطأ نائبته، كامالا هاريس، بالرئيسة.

وفي أواخر نوفمبر تعرض بايدن لكسر في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع أحد كلابه.

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