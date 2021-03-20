باكستان تطالب الهند بـ «نسيان الماضي والتطلع للمستقبل»

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

طلب قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جواد باجوا، من الهند «نسيان الماضي والتطلع للمستقبل»، وذلك في تصريحات نادرة، جاءت بعد يوم من حث رئيس الوزراء عمران خان، نيودلهي على المضي قدماً نحو السلام، بتسوية قضايا متعلقة بمنطقة كشمير، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس.

وحث رئيس وزراء باكستان الهند على المضي قدماً نحو السلام، قائلاً «إننا مستعدون لتحسين بيئتنا بتسوية جميع قضايانا العالقة مع جيراننا من خلال الحوار، لكن بالنسبة لاستئناف عملية السلام أو حوار ذي مغزى، سيتعين على جارتنا توفير بيئة مواتية، لاسيما في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير».

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