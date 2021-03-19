الرئيس العراقي: عدد القوات الأجنبية لا يتجاوز 2500 عنصر

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن «هناك قراراً بإنهاء وجود القوات الأميركية والأجنبية القتالية» في البلاد، كاشفاً عن أن «الموجود الآن لا يتجاوز 2500 عنصر». وقال صالح، في بيان صحافي، إن «علاقة العراق مع أميركا مهمة وأساسية، ومبنية على مصالح مشتركة، والحوار الاستراتيجي بيننا يتطرق لكل القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية». وأشار إلى أن «هناك خللاً في العلاقة بين بغداد وأربيل، ويجب وضع العلاقة في أساسها الصحيح عبر حوار وطني».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news