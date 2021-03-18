سورية: الأسد وزوجته في مرحلة التعافي من «كورونا»

المصدر: عمان ■ رويترز

أعلن مكتب الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، أن الأسد وزوجته أسماء في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المنزلي. وكان المكتب ذكر في الثامن من مارس أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً)، التي أعلنت تعافيها من سرطان الثدي في 2019، أصيبا بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليهما أعراض طفيفة، مضيفاً أنهما سيعملان أثناء فترة العزل بالمنزل.

وقال المكتب في بيان «بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس (كوفيد-19)، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية»، في أول بيان بشأن الحالة الصحية للرئيس وزوجته منذ الإصابة.

وقال عضو في اللجنة الاستشارية السورية لمكافحة فيروس كورونا لـ«رويترز» في مطلع مارس، إن سورية تشهد زيادة حادة في الإصابات بالفيروس منذ منتصف فبراير مع بدء البلاد حملتها للتطعيم.

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