ترامب: اذا ترشحت ميغان ماركل للرئاسة الأمريكية سأترشح

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على شائعات ترشح ميغان ماركل لانتخابات الرئاسة الأميركية القادمة بقوله: إنه يتمنى حدوث ذلك الأمر.

وخلال حديثه مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس، تم سؤال ترمب عن رأيه في التقارير التي تفيد بأن زوجة الأمير البريطاني هاري تخطط لخوض انتخابات 2024، ليرد الرئيس السابق قائلاً: «آمل أن يحدث ذلك. فإن حدث حقاً، سيكون دافعاً قوياً لي لخوض هذه الانتخابات».



وأشار ترمب إلى أنه «ليس من المعجبين بميغان بسبب الطريقة التي تتحدث بها عن الملكة والعائلة المالكة»، مضيفاً: «لقد التقيت بالملكة وأعتقد أنها شخصية رائعة».



وذكر تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نقلاً عن أحد المصادر يوم الأحد الماضي، أن ميغان (39 عاماً)، كانت تتواصل مع كبار الديمقراطيين بهدف بناء حملة وفرق لجمع التبرعات من أجل المنافسة على رئاسة الولايات المتحدة في 2024.





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