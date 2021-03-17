إثيوبيا: نصيبنا 86% من نهر النيل ولن يحرمنا منه أحد

المصدر: أديس أبابا - وكالات

قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المئة في نهر النيل، بحسب قوله.

أضاف خلال ندوة أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوبي، وحضرها كبار رجال الدولة الإثيوبية أن "سد النهضة هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين"، مشيرا إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية".

وتابع بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية: "لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من حصتها البالغة 86 في المئة في نهر النيل".

ومن جانبه، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن "بلاده ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الأن".

وكانت مصر والسودان، جددتا الأسبوع الماضي التعبير عن قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، في القاهرة: "لسنا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني".

* نقلاً عن وكالة سبوتنيك.

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