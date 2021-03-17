إحباط هجوم إرهابي لـ"داعش" في روسيا

المصدر: موسكو - سبوتنيك

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال أحد مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يعد لشن هجوم إرهابي، في جمهورية أديغيا الروسية.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتهم مواطن من آسيا الوسطى، اعترف بأنه كان على وشك إحداث انفجار في مركز تسوق، وعثرت السلطات في منزله على مكونات لقنبلة محلية الصنع وعلم "داعش"، بالإضافة إلى خريطة المواقع التي كان يريد تفجيرها.

ووجد الخبراء في هاتف المتهم "قدرًا كبيرًا من المحتوى الإرهابي"، بما في ذلك تعليمات مختلفة، وكان لديه وثائق هجرة مزورة. وتم فتح قضية جنائية ضده بتهمة التحضير لهجوم إرهابي.

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