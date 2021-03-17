الأردن.. محكمة أمن الدولة تصدر أحكامها في قضية “فتى الزرقاء”

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم، حكمها في قضية الاعتداء الوحشي بحق فتى قبل شهور، وتعرف إعلامياً بقضية ”فتى الزرقاء”، وتورط فيها 17 متهماً.

وقضت المحكمة بإنزال عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على ستة من المتورطين في القضية، أحدهم هارب من العدالة.

كما قضت بحبس متهمين اثنين لمدة سنة، وسجن متهمين آخرين لمدد تراوح بين 10 و 15 سنة، وتبرئة 7 آخرين من ما أسند إليهم.

وتتلخص أحداث قضية "فتى الزرقاء" في قيام أشخاص عديدين بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلومترات.

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