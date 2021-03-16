بوريس جونسون يدافع عن لقاح أسترازينيكا

المصدر: لندن - (أ ف ب)

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، عن سلامة لقاح أسترازينيكا المضادّ لفيروس كورونا.

وكتب جونسون في صحيفة "ذا تايمز" أنّ "هذا اللقاح آمن ويعمل في شكل جيد للغاية".

وتابع أنه "يُصنع في عدة أماكن من الهند إلى الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا ويتم استخدامه حول العالم".

وقد طورت اللقاح شركة استرازينيكا البريطانية السويدية بالتعاون مع جامعة اكسفورد، وتم استخدام 11 مليون جرعة منه دون تسجيل مشاكل صحية رئيسة.

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