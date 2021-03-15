إيران تدرس "كل الخيارات" بعد التخريب الذي تعرضت له سفينتها

المصدر: طهران - أ ف ب

أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، أنها تدرس "كل الخيارات" بعد الهجوم "التخريبي" الذي تعرضت له إحدى سفن الشحن في البحر المتوسط، معتبرة أن المؤشرات تدل على وقوف إسرائيل خلفه.

وكان الإعلام الرسمي نقل الأسبوع الماضي عن متحدث باسم الشركة الإيرانية للنقل البحري، قوله إن سفينة الشحن "إيران شهركرد" تعرضت لاعتداء "إرهابي" في 10 مارس، في ما اعتبرته الخارجية الإيرانية السبت "هجوما تخريبياً".

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إنه "نظرا الى مكان (وقوع) التخريب، كل الأمور تدفع الى الاعتقاد بأن نظام احتلال القدس (في إشارة الى اسرائيل) يقف خلف هذه العملية".

وتابع "التصرف العدائي (لإسرائيل) يعزز هذه النظرية".

وأكد "من الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية في إيران تدرس كل الخيارات ضد أي جهة يثبت ضلوعها في عملية التخريب هذه".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير الخميس الماضي نقلاً عن مسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين أن إسرائيل استهدفت عشر سفن على الأقل كانت متوجّهة إلى سورية وتنقل بمعظمها نفطاً إيرانياً منذ أواخر 2019.

وفي ردّه على سؤال لـ"فرانس برس" في القدس المحتلة، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس "لا نعلّق على التقارير التي تنشرها وسائل إعلام أجنبية".

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