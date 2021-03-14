388 ألف قتيل جراء الحرب في سورية

المصدر: دمشق - وكالات

أسفرت عشر سنوات من الحرب في سورية عن وقوع أكثر من 388 ألف قتيل، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد.

وأفاد المرصد أن من بين القتلى 117,388 مدنياً، ضمنهم أكثر من 22 ألف طفل.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن العام العاشر من الحرب سجّل حصيلة القتلى الأدنى منذ اندلاع النزاع.

وتراجعت حدة المعارك خلال السنة الماضية تحديداً في منطقة إدلب ومحيطها في شمال غرب سورية، مع دخول وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ بموجب اتفاق روسي تركي، ومن ثم في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا.

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