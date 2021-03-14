أمير الكويت يتوجه إلى أوروبا بعد إجراء فحوص طبية في أمريكا

المصدر: دبي - (رويترز)

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأحد إلى أوروبا في زيارة خاصة بعد خضوعه لفحوص طبية ناجحة في الولايات المتحدة، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية التي لم توضح وجهته المحددة.

وتولى الشيخ نواف الأحمد (83 عاما) السلطة في الكويت في سبتمبر أيلول الماضي بعد وفاة أخيه الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتوجه إلى الولايات المتحدة في الرابع من مارس آذار، فيما تواجه حكومته أزمة سيولة ناجمة عن تراجع أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

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