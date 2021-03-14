11 ألف شخص في العزل المؤسسي بسلطنة عُمان

المصدر: مسقط ■ العُمانية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان، أن عدد القادمين إلى السلطنة ممن ينطبق عليهم العزل المؤسسي بلغ أكثر من 11 ألف شخص، شكّل العُمانيون منهم 10%،

وذلك منذ أن قررت اللجنة العُليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلزامية العزل الصحي المؤسسي في 10 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أن عدد الفنادق المسجلة ضمن نطاق الإغاثة والإيواء بلغ 482 فندقاً وشقة فندقية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تركيب أجهزة للرصد في جميع فنادق السلطنة، لتسهيل رصد المخالفين للعزل المؤسسي.

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