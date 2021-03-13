بينهم 6 من عائلة واحدة.. العراق يشيّع 8 ضحايا قتلوا في هجوم لـ"داعش"

المصدر: بغداد - أ ف ب

شيّع المئات في شمال بغداد، اليوم السبت، ثمانية عراقيين قتلوا على أيدي عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقتل ستة أفراد من عائلة واحدة، بينهم امرأتان، بالإضافة إلى محامٍ وشرطي، صباح أمس الجمعة، في منطقة البو دور جنوب مدينة تكريت، في هجوم تبناه لاحقاً تنظيم "داعش".

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إن رجالاً بزيّ عسكري داهموا ثلاثة منازل وقاموا بقتل الضحايا الثماني.

وأفادت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئاسة الوزراء العراقي بأن التحقيق توصل إلى أن "منفذي الجريمة هم عناصر من داعش الإرهابي"، قاموا بالتسلل إلى قرية البو دور متنكرين بـ"الزي العسكري".

وأضافت أن عناصر التنظيم الإرهابي نفذوا الهجوم بأمر من "أحد سكان القرية السابقين"، قام أهلها بطرده للاشتباه بانتمائه للتنظيم، و"عاد لينتقم" من أبناء القرية.

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