السلطة الفلسطينية تعلن إغلاقاً شاملاً بالضفة الغربية

المصدر: رام الله - رويترز

أعلنت السلطة الفلسطينية فرض إغلاق شامل لجميع المحافظات بالضفة الغربية اعتبارا من صباح الاثنين المقبل ولمدة خمسة أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم بعد اجتماع رئيس الوزراء مع محافظي الضفة الغربية في بيان: "يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم".

وأوضح ملحم أنه تقرر كذلك "إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الابقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق، وعلى مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا".

وأضاف: "يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت تسجيل 1784 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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