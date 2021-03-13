موسكو: نشر صواريخ أميركية في آسيا و«الهادئ» لن يبقى دون ردّ

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أكدت روسيا أنها ستتخذ إجراءات لضمان أمنها القومي في حال قررت الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حسبما أفاد موقع قناة «آر تي العربية». جاء ذلك في معرض تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تقارير أوردتها في وسائل إعلام يابانية بشأن خطط طوكيو وواشنطن لبحث آفاق نشر صواريخ أميركية برية متوسطة المدى على أراضي اليابان.

وقالت زاخاروفا: «نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى، سيكون له تأثير مزعزع للاستقرار للغاية للأمن الدولي والإقليمي».

وأضافت أن ذلك «سيؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح بعواقب لا يمكن التنبؤ بها».

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