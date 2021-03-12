السماح للسعوديين بالسفر وفتح المطارات في 17 مايو المقبل

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، أمس، عن السماح بالسفر، وفتح مطارات المملكة بشكل كامل في الـ17 من شهر مايو المقبل.

وقالت الهيئة في بيان، مساء أمس، إنه تم تعديل موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة، بحيث يكون الموعد الجديد ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين 17 مايو المقبل.

جاء ذلك في خطاب عاجل، وجهته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات السعودية، إذ أشعرتهم بتغيير الموعد الذي كان مقرراً سابقاً، وهو 31 مارس الحالي، إلى الموعد الجديد.

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