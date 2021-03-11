فصل ابن شقيقة ياسر عرفات من حركة فتج

المصدر: غزة/رام الله - رويترز

قررت حركة فتح الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس اليوم الخميس فصل ناصر القدوة عضو لجنتها المركزية بسبب سعيه لطرح قائمة منفصلة من المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة في الأراضي الفلسطينية.

وقالت حركة فتح في بيان إنها أمهلت القدوة، ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يومين للرجوع عن قراره والتخلي عن مسعى الانشقاق لكنه أصر على موقفه.

وقال القدوة لرويترز إنه سيصدر بيانا في وقت لاحق.

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