السيسي: نقدر وقوف الأشقاء في الخليج بجانب مصر

المصدر: القاهرة ■ وكالات

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تقديره واحترامه لدول الخليج على وقوفها بجانب مصر، مؤكداً أن أمن الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري.

وقال السيسي في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها القوات المسلحة المصرية، بمناسبة يوم الشهيد: «نقدم كل الشكر والتقدير والاحترام للأشقاء في الخليج لوقوفهم بجانب مصر في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها في العصر الحديث».

وجدد السيسي تأكيده أن أمن الخليج مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، وقال «إن هذا هو منهج واستراتيجية وليست عبارات نرددها».

وقال إن علاقات مصر مع الأشقاء العرب عميقة ومتجذرة وممتدة عبر التاريخ، مشدداً على أن مصر تسعى دائماً لتطوير هذه العلاقات وجعلها مستقرة.

وأضاف «هذا هو النهج المصري في علاقاتها مع أشقائها العرب سواء كنا متفقين أو مختلفين».

وفي وقت لاحق، استقبل السيسي، أمس، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي برنارد إيمييه، بحضور رئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائي الأمني والعسكري بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خصوصاً مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد السيسي، أن استعادة أركان الدول التي تعاني أزمات تقوض خطر الإرهاب، وتحقق الأمن لسائر المنطقة.

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