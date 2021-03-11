أدميرال أميركي يحذّر من أنّ الصين تتجه لغزو تايوان بحلول 2027

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

حذّر قائد القوات الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأدميرال فيليب ديفيدسون، أول من أمس، من أنّ الصين قد تغزو تايوان في غضون ستّ سنوات، لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محلّ الولايات المتحدة، كأكبر قوّة عسكرية في المنطقة.

وقال قائد «إندوبام»، خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي: «أخشى أن يكونوا (الصينيون) بصدد تسريع مشروعهم الرامي للحلول محلّ الولايات المتحدة بحلول العام 2050».

وأضاف الأدميرال ديفيدسون: «أخشى أنّهم يريدون بلوغ هدفهم في وقت أبكر».

وبالنسبة لقائد «إندوبام»، فإنّه «من الواضح أنّ تايوان هي جزء من طموحاتهم، وأعتقد أنّ التهديد بديهيّ في العقد المقبل، لا بل في الواقع خلال السنوات الستّ المقبلة»، أي بحلول العام 2027.

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