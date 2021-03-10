بسبب الانخفاض الحاد في الإنجاب.. فنلندا تفتح أبوابها لأعداد أكبر من المهاجرين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حثت الحكومة الفنلندية، اليوم الأربعاء، السلطات المعنية في البلاد، على زيادة تدفق المهاجرين من 16 ألفا حالياً إلى 25 ألفا سنوياً بحلول عام 2030.

وجاء في تقرير الحكومة حول التطور الديموغرافي: "يمكن أن يكون الهدف المحتمل هو زيادة صافي المهاجرين إلى 25 ألفا بحلول عام 2030. حاليا، هذا الرقم هو 16 ألف شخص سنوياً".

وأوضح التقرير أنه "من دون المهاجرين، سينخفض عدد سكان فنلندا. ويؤدي الانخفاض الحاد في الإنجاب إلى إضعاف القاعدة المالية للحكومة وزيادة عدم المساواة الاجتماعية".

وانخفض معدل المواليد في فنلندا، في عام 2010، الذي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، بمقدار الربع، وكانت النسبة المئوية لكبار السن واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

ولاحظ مؤلفو التقرير أنه خلال هذه الفترة، انخفض معدل الإنجاب في البلاد في المتوسط إلى أقل من 1.4 طفل لكل امرأة.

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