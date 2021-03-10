ترامب يتوارى عن الأنظار في نيويورك

المصدر: نيويورك ■أ.ف.ب

عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك ليلة أمس، في زيارة هي الأولى له منذ مغادرته البيت الأبيض، وقد بدا خلالها أنه يريد البقاء بعيداً عن الأنظار.

وفي وقت متأخر من ليلة أمس، وصل ترامب إلى برجه بعيداً عن عدسات المصورين، لكن صحيفة «نيويورك بوست» نشرت صورة ظهر فيها وهو يلوّح بيده اليسرى من داخل سيارته، وتجمّع نحو 20 شخصاً من أنصاره وسط انتشار أمني كثيف، ورفع بعض المتظاهرين علماً عملاقاً عليه شعار «ترامب 2024».

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