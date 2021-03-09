تونس: الحكم بالسجن 10 سنوات بحق شقيق أرملة بن علي

المصدر: تونس رويترز

ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن محكمة تونسية قضت بسجن بلحسن الطرابلسي، شقيق أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، عشرة أعوام بتهمة الفساد.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثمانية أعوام على سامي الفهري مالك قناة الحوار التلفزيونية في القضية نفسها.

وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.

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