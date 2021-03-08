إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الرئاسة السورية إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين: "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفيروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس".

وتابع البيان أن بشار الأسد وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة، وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

ونقل البيان عن الأسد وزوجته دعوتهما لجميع السوريين للاستمرار باتّباع إجراءات الحذر والوقاية قدر الإمكان، ووجها التحية لكل الكوادر الطبية العاملة على الخطوط الأولى لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره على المصابين به.

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