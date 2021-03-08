تدمير موقع لـ «داعش» في بابل

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

عثرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة، التابعة لـ«الحشد الشعبي العراقي»، أمس، على موقع لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في جرف النصر شمال محافظة.

ووفقاً لبيان لـ«الحشد»، فقد نفذت قوة من اللواءين 47 و46، التابعة للقيادة، عملية استباقية بناء على معلومات استخبارية دقيقة في منطقة العويسات بجرف النصر، ما أسفر عن العثور على موقع لـ«داعش» وتم تدميره بشكل تام.

وتكثف قوات الحشد الشعبي من إجراءاتها الاستخبارية والأمنية لمنع أي محاولة تسلل لعناصر «داعش»، واستهداف أمن المواطنين العراقيين، ضمن مناطق شمال بابل.

ومازالت مناطق في العراق تشهد نشاطاً لعناصر من «داعش»، خصوصاً قرب الحدود مع سورية، رغم إعلان الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكرياً في البلاد.

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