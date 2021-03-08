ترامب يطالب بعدم استخدام اسمه دون موافقته

المصدر: واشنطن ■ د.ب.أ

طالب محامو الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وغيرها من الكيانات الجمهورية، بالتوقف عن استخدام اسمه في رسائل البريد الإلكتروني والسلع، والأشياء الخاصة بجمع الأموال، من دون إذنه، حسبما قال مصدر مطلع، وفقاً لما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وكانت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري أرسلت نداءات بالبريد الإلكتروني تقول: «الموعد النهائي لإضافة اسمك إلى بطاقة شكر الرئيس ترامب الرسمية، يحلّ بعد ست ساعات فقط».

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