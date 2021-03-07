عقار جديد ضد «كورونا» يؤخذ عن طريق الفم

المصدر: سان فرانسيسكو- أ ف ب

أعلنت شركة الأدوية العملاقة «ميرك» ومختبر أميركي السبت إحراز تقدّم في تطوير دواء مضادّ لـ«كوفيد-19» يؤخذ عن طريق الفم، وقد أظهر العقار الذي ما زال قيد التجربة آثارًا إيجابية في تخفيف الحمولة الفيروسيّة.

وكانت «ميرك» أوقفت نهاية يناير عملها على تطوير لقاحَين محتملين لـ«كوفيد-19»، لكنّها تُواصل أبحاثها حول علاجَين آخرين للمرض، أحدهما عقار «مولنوبيرافير» الذي تُطوّره بالشراكة مع «ريدغباك بايو» الأميركيّة.

وخلال اجتماع السبت مع متخصّصين في الأمراض المعدية، أشار مطوّرو الدواء إلى أنّ العقار قلّل إلى حدّ كبير من الحمولة الفيروسيّة لدى المرضى بعد خمسة أيام من العلاج.

وقالت كبيرة مسؤولي الأدوية في «ريدغباك بايو» ويندي بينتر، في بيان، إنّ «هناك حاجة للعلاجات المضادّة لـ» سارس-كوف-2 «لم تتمّ تلبيتها. هذه النتائج الأولية تُشجّعنا».

كما تعمل «ميرك» على علاج يُسمّى «إم كاي-711». وقالت المجموعة نهاية يناير إنّ النتائج الأولى للتجارب السريريّة تُظهر انخفاضًا بأكثر من 50 % في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين بأشكال متوسّطة إلى شديدة من «كوفيد-19».

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