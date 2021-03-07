مقتل ثلاثة صيادين فلسطينيين في انفجار قارب صيد وسط البحر

المصدر: غزة-أ ف ب

أكدت مصادر طبية فلسطينية الأحد مقتل ثلاثة صيادين كانوا على متن قارب صيد في البحر الأبيض المتوسط قبالة خانيونس جنوب قطاع غزة في انفجار لم تعرف أسبابه بعد.

وقال أطباء في مستشفى ناصر في خانيونس إن ثلاثة جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح الأحد.

من جانبه، أكيد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش "استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب القطاع". وقال عياش إنهم قضوا "إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على قاربهم".

ولم تعلن أي جهة رسمية فلسطينية بعد أي تفاصيل إضافية عن الحادث.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان عدم مسؤولية الدولة العبرية عن الحادثة.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش "نوضح أن قوات جيش الدفاع لم تطلق نيرانها بأي شكل صباح اليوم حيث تشير المعطيات لدينا أن سبب الانفجار داخلي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news