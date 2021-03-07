2011 إصابة جديدة بـ «كورونا» و19 وفاة بين الفلسطينيين

المصدر: رام الله ■ رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 2011 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 135‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقاً جزئياً في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً يومياً من الأحد إلى الخميس، وإغلاقاً كلياً يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الزفاف وتجمعات العزاء. وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 221225، تعافى منهم 196807 وتوفي 2352.

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