رئيس «فايزر» لا يمانع أخذ لقاح من شركة منافسة

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» الأميركية في ألمانيا، بيتر ألبيتس، أنه لا يمانع أخذ لقاح من شركة «أسترازينيكا» البريطانية-السويدية المنافسة. وقال ألبيتس في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية رداً على استفسار: «لا أمانع في أخذ اللقاح، نعم». وأكد ألبيتس أن كل لقاح تم اختباره من قبل وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي آمن وصحي، وأضاف: «كل تطعيم يمثل حماية فرد، وكل تطعيم خطوة مهمة» .

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