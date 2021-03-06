البابا فرنسيس يصل إلى منزل السيستاني في النجف

المصدر: النجف - د ب أ

اجتمع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم في منزله بمدينة النجف مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يزور العراق حاليا.

وكان الناطق باسم اللجنة العليا المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق أحمد الصحاف ذكر، في وقت سابق، أن لقاء السيستاني بالبابا فرنسيس يأتي في اليوم الثاني من زيارته التاريخية للعراق وهو لقاء يعد الأول من نوعه وأيضا زيارة غير مسبوقة لبابا الفاتيكان إلى مدينة النجف / /180كم جنوبي بغداد/، ويبعث هذا اللقاء روح الإخاء والتسامح وحوار الأديان ونبذ الكراهية.

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