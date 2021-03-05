زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أعلن الجيش اللبناني، أمس، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية قبالة رأس الناقورة بالجنوب.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان صحافي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن «زورقاً حربياً تابعاً لإسرائيل خرق، أول من أمس، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة نحو 203 أمتار ولمدة أربع دقائق، وألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة».

ووفق البيان: «تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان».

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

- الزورق خرق المياه لمسافة 203 أمتار ولمدة 4 دقائق.

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