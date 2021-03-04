رئيسة وزراء بنغلاديش تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المصدر: دكا - د ب أ

تلقت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة جرعتها الأولى من لقاح كورونا بعد نحو شهر بعدما بدأت الدولة الجنوب أسيوية حملة التطعيم على مستوى البلاد.

وقال رئيس المكتب الإعلام الخاص برئيسة الوزراء، حسن جاهد توشار، لوكالة الأنباء الألمانية إن شيخة حسينة (73 عاما) تلقت اللقاح المطور من جانب شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد في مقرها الرسمي في دكا.

وأضاف المسؤول: «إنها في صحة جيدة».

تلقى أكثر من 3.4 مليون شخص في بنغلاديش الجرعة الأولى من اللقاح بعدما بدأت الحكومة بتطعيم العاملين في الخطوط الأمامية ضد الفيروس في أوائل يناير، بحسب إدارة الخدمات الصحية الحكومية.

وتعتزم بنغلاديش ذات الـ160 مليون نسمة، أن تطعم 15 مليون شخص بحلول يونيو، وتلقت تسعة ملايين جرعة حتى الآن من معهد سيروم الهندي للأمصال، في إطار اتفاق موقع في نوفمبر لاستيراد 30 مليون جرعة من اللقاح.

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