مصر تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد «كورونا»

المصدر: القاهرة - د ب أ

بدأت السلطات المصرية اليوم الخميس حملة التطعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني اليوم عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله، خلال فعاليات بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا بمرافقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إن الدولة تتحرك بطريقة علمية في ملف اللقاحات حيث يتم اختبار اللقاحات في البداية ثم يتم التعاقد مع الشركات ويتم استلامها وتوزيعها وفقا للأولويات الموجودة والمعلنة.

وأضاف أنه وفقا للتسجيل على الموقع الإلكتروني يتم تحديد الأيام الخاصة بالمواطنين لتلقي التطعيم، لافتا إلى أن الأيام المقبلة سنبدأ في تطعيم أعداد أكثر.

وكانت هيئة الدواء المصرية منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي «سينوفارم» الصيني، و «كوفيشيلد-أسترازينيكا» (إنتاج شركة معهد أمصال الهند - سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا.

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