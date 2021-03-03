المغرب يعلّق التواصل مع سفارة ألمانيا بسبب تباينات «عميقة»

المصدر: الرباط ■أ.ف.ب

قرّرت الرباط «تعليق كل أشكال التواصل» مع سفارة ألمانيا في المغرب، بسبب تباينات «عميقة» مع برلين في ملفات عدة، من بينها قضية الصحراء الغربية، وفق مصادر دبلوماسية مغربية.

ونشرت وسائل إعلام مغربية محتوى مراسلة قالت إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وجّهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يفنّد فيها القرار.

وتطالب المراسلة الوزارات المغربية بـ«تعليق كل أشكال التواصل والتفاعل والتعاون في جميع الحالات وبأيّ شكل من الأشكال مع السفارة الألمانية وهيئات التعاون الألمانية والمؤسسات السياسية التابعة لها».

وأوضح بوريطة في المراسلة أن وزارته اتخذت قرارها بسبب «سوء تفاهمات عميقة حول ما يخصّ قضايا أساسية للمملكة المغربية».

ومساء الاثنين أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية المغربية لوكالة «فرانس برس» أن المملكة تريد الحفاظ على علاقاتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو «بمثابة تنبيه يعبّر عن استياء إزاء مسائل عدة».

وأكد المسؤول أن «أي تواصل لن يحصل ما لم يتم تقديم أجوبة على أسئلة مختلفة تم طرحها».

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