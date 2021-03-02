صحافي في ميانمار يبث على الهواء إطلاق الشرطة النار أثناء اعتقاله

المصدر: يانغون - رويترز

بث صحافي من ميانمار على الهواء إطلاق الشرطة النار بالقرب من شقته أثناء اعتقاله في حملة على المتظاهرين ضد الحكم العسكري.

وسُمع كاونغ ميات هلينغ، مراسل محطة صوت بورما الديمقراطي وهو يصرخ في المقطع الذي تم تصويره في بلدة ميكي الساحلية الجنوبية «النجدة،النجدة. إنهم يطلقون النار علي».

وتم تصوير المقطع من شرفة بالطابق الأول مع تسليط الشرطة ضوءا من الشارع في الأسفل ومطالبته بالنزول.

وسمع صوت شخص يسحب الباب الأمامي على ما يبدو ثم خيمت سحابة من الدخان على الشرفة مصحوبة بأصوات تبدو كصوت إطلاق نار.

وأكدت المحطة في بيان اعتقال كاونغ ميات هلينغ ودعت إلى الإفراج عنه وإطلاق سراح الصحافيين المحتجزين الآخرين.

وقال ضابط رد على الهاتف في مركز شرطة بلدة ميكي إنه لم يتم تأكيد أنباء اعتقال الصحافي ثم أغلق الهاتف.

وتم اعتقال ستة صحافيين خلال الاحتجاجات في مدينة يانغون الرئيسة في الأيام الأخيرة.

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