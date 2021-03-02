مقتل 3 موظفات في محطة تلفاز أفغانية بالرصاص

المصدر: جلال اباد - أ ف ب

قتلت ثلاث نساء يعملن في محطة تلفاز في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان، الثلاثاء، كما أعلنت الشبكة التلفزيونية.

وقال مدير محطة "انيكاس تي في"، زلماي لطيفي: "لقد قتلن جميعهن. كن ذاهبات إلى المنزل من المكتب سيراً على الأقدام حين تعرضن لإطلاق النار".

وأوضح لطيفي أن الموظفات الثلاث قتلن في هجومين منفصلين. وجميعهن يعملن في قسم الدبلجة بالتلفزيون.

بدوره أكد المتحدث في مستشفى ننغرهار الإقليمي زاهر عادل الحصيلة، ولم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عن الهجمات.

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