السعودية تسجل 5 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الرياض-د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6505 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 378 ألفا و حالتين.

كما لفتت إلى تسجيل 286 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 368 ألفا و926.

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