سلطنة عمان تغلق الأنشطة التجارية من 8 مساء إلى 5 صباحاً حتى 20 مارس

المصدر: مسقط - العمانية

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، إغلاق كل الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من بعد غد الخميس، وحتى صباح السبت 20 مارس الجاري، ويشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً، أمس، برئاسة وزير الداخلية، حمود بن فيصل البوسعيدي، لمتابعة تطوّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة. واستعرضت اللجنة الوضع الوبائي على المستويين الدولي والمحلي، وأوضحت أن عدداً من محافظات السلطنة سجلت مستويات تنويم عالية تجاوزتمؤشر الخطورة، كما كشفت البيانات عن ارتفاعٍ مُقلِقٍ في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، خصوصاً في ضوء الانتشار العالمي للمرض في دول المغادرة وعدم توافر بيانات عن الوضع، خصوصاً السلالات الجديدة في عددٍ آخر منها.

وأشارت البيانات إلى تسجيل حالات مؤكدة مخبرياً للإصابة بالسلالات المتحورة ومن ضمنها سلالة جنوب إفريقيا، مُرتبطة بوجود بؤر تفشٍّ في مواقع عدّة في عدد من محافظات السلطنة.

وأقرت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بعد خلال الأسبوع المقبل.

استثناء محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة من قرار الإغلاق.

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