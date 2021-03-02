سورية تبدأ تطعيم الكوادر الصحية ضد «كورونا»

المصدر: دمشق -رويترز

قالت وزارة الصحة السورية، أمس، إنها بدأت تطعيم الكوادر الصحية التي تعمل في الصفوف الأمامية بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الوزارة في بيان، أنه تم إعطاء اللقاح للكوادر الصحية التي تعمل في خطوط المواجهة الأمامية ضمن مراكز العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا في مختلف المحافظات، ولم يوضح البيان نوع اللقاح الذي حصلت عليه سورية أو عدد الجرعات. وكانت سورية أعلنت، الخميس الماضي، تسلمها لقاحات من إحدى الدول. وذكر مسؤولون بقطاع الصحة في وقت سابق، أن دمشق تحدثت مع روسيا والصين بشأن اللقاحات، لكن لم يُعلن بعد عن أي اتفاقات ثنائية.

وسجلت سورية حتى أمس 15588 حالة إصابة بفيروس كورونا و1027 وفاة.

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