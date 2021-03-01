تظاهرات في الأرجنتين ضد التمييز في توزيع اللقاحات

المصدر: بوينس آيرس ■ أ.ف.ب

تظاهر آلاف الأشخاص بمدن عدة في الأرجنتين احتجاجاً على التمييز في توزيع اللقاحات وإعطائها لشخصيات مهمة، وهي الأزمة التي أدت إلى استقالة وزير الصحة، خينيس غونزاليس غارسي.

وتجمّع المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام زرقاء وبيضاء، خارج مقر الحكومة ببلازا دي مايو في بوينس آيرس، وفي مدن أخرى، وحملوا لافتات كتب عليها «أعطوني لقاحي»، و«ارحلوا جميعكم»، و«توقفوا عن إهدار أموالنا».

واستقال غارسي، الجمعة الماضية، بعدما تبين أن هذا الطبيب البالغ من العمر 75 عاماً قد ساعد أصدقاء له في الحصول على التطعيم قبل دورهم.

وكشفت الفضيحة بعدما أعلن الصحافي، هوراسيو فيربتسكي (71 عاماً)، للإذاعة أنه بفضل صداقته الطويلة مع وزير الصحة، تمكن من الحصول على لقاح في مكتبه قبل بقية السكان. وأصدرت الحكومة قائمة تشمل 70 شخصاً تلقوا اللقاح خارج الحملة الرسمية، التي أطلقتها نهاية ديسمبر، من بينهم وزير الاقتصاد والرئيس السابق، إدواردو دوهالدي، وزوجته وأطفالهما.

وأمام المقر الرسمي للرئيس الأرجنتيني في بوينس آيرس، علّق متظاهرون أكياساً سوداء ضخمة مخصصة للجثث، كُتبت عليها أسماء قادة موالين للحكومة تم تطعيمهم.

وسجلت الأرجنتين، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، أكثر من مليونَي إصابة، من بينها 52 ألف وفاة، بسبب فيروس «كورونا»، وتم تلقيح مليون شخص حتى الآن، وفقاً للحكومة.

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