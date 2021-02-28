ترامب يدعم خصم نائب جمهوري صوّت لمصلحة عزله

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

دعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب معاوناً سابقاً في وجه عضو مجلس النواب الحالي عن أوهايو الذي صوّت لمصلحة عزله بعد هجوم 6 يناير على مقر الكابيتول.

وأعرب ترامب عن دعمه «الكامل» لماكس ميلر، الذي كان نائب مدير حملته الانتخابية في 2020 ومستشار البيت الأبيض في وجه منافسه النائب أنتوني غونزاليز، الذي كان بين عشرة جمهوريين صوّتوا لمصلحة عزله.

وقال ترامب في بيان إن «ماكس ميلر شخص رائع قام بعمل عظيم في البيت الأبيض وسيكون عضواً رائعاً في الكونغرس».

وأضاف أن «النائب الحالي أنتوني غونزاليز يجب ألا يمثّل أهالي الدائرة الـ16 نظراً إلى أنه لا يمثل مصالحهم ولا تمنياتهم».

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