«التعاون الخليجي»: تقرير الكونغرس بشأن مقتل خاشقجي خلا من أي أدلة قاطعة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وأكد الحجرف، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وأشار إلى أن التقرير لا يعدو كونه رأياً خلا من أي أدلة قاطعة، مؤكداً أن ما تقوم به المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب، هو دور تاريخي وثابت ومقدر.

وأعرب في الوقت نفسه عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة من أجل حفظ حقوقها وتعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

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