بريطانيا: إعطاء 19,9 مليون جرعة لقاح كورونا

المصدر: لندن - (د ب أ)

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، أنه تم إعطاء ما مجموعه 19,9 مليون جرعة لقاح مضاد لمرض "كوفيد-19" في المملكة المتحدة حتى اللحظة.

ويقدر متوسط ​​معدل التطعيم في المملكة المتحدة بـ349 ألفاً و781 جرعة في اليوم. ووفقاً لهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق إعطاء جرعتين لـ75% من السكان 7 أشهر.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة 4,18 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 122648.

ومر عام و4 أسابيع، منذ أن تم الإبلاغ عن أول إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

يشار إلى أن الجرعات، وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم، هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، وما إذا كان يتم إعطاء جرعة واحدة أو جرعتين، فيما بدأت بريطانيا حملة التطعيمات منذ نحو 10 أسابيع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news