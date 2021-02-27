باريس تؤكد «دعمها الكامل» للسلطة الانتقالية في ليبيا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أكدت فرنسا، أول من أمس، «دعمها الكامل» للسلطة التنفيذية في قيادة الانتقال السياسي حتى انتخابات 24 ديسمبر. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن وزيرها جان إيف لودريان، أبلغ رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة، ورئيس مجلس الرئاسة الليبي محمد المنفي، بهذا الموقف. وأكدت الوزارة أن «وزير الخارجية أكد لمحادثيه دعم فرنسا الكامل في مهمة استكمال الانتقال الذي عهد بها إليهما منتدى الحوار السياسي الليبي». وأضافت أن لودريان «أكد مجدداً رغبة فرنسا في استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة ووحدتها واستقرارها». وأعلن دبيبة، أول من أمس، أنه عرض على البرلمان «هيكلية» حكومته في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى.

وأكّد لودريان أنه إلى جانب «إعادة فتح الطريق الساحلي» يجب تنفيذ «تفكيك الميليشيات ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة» - الموالية لتركيا والروس - بسرعة.

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