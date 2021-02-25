"الصحة العالمية" تحذر من "كورونا طويل الأمد"

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

أكد الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن "كورونا طويل الأمد" الذي يؤثر بشكل غامض على عدد كبير من مرضى كورونا يجب أن يمنح "أهمية قصوى" من جميع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير المنظمة، هانس كلوغه، في مؤتمر صحافي: "إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون كذلك لكل السلطات الصحية".

هذا وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن ما يزيد على 112.61 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و602241.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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