باكستان والهند تتفقان على الالتزام بوقف إطلاق النار في كشمير

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

ذكر مسؤولون في إسلام أباد ونيودلهي، اليوم الخميس، أن باكستان والهند اتفقتا على الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار في كشمير، ما زاد من آمال السلام في المنطقة ذات التواجد العسكري المكثف بعد سنوات من اشتباكات حدودية مميتة.

ودخل الاتفاق بين قادة العمليات بجيشي البلدين حيز التنفيذ خلال الليل، بحسب بيان للجيش الباكستاني اليوم الخميس.

يذكر أن العلاقة بين الدولتين اتسمت بالتوتر لفترة طويلة. وبالتالي قوبل الإعلان في إسلام أباد ونيودلهي بالترحيب بوصفه خطوة دبلوماسية مهمة.

كانت الدولتان الواقعتان بجنوب آسيا وقعتا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 2003. وتشتبك القوتان النوويتان في قتال للسيطرة على كشمير منذ استقلال الهند عن بريطانيا وتقسيمها إلى دولتين الهند وباكستان في 1947.

ورغم وقف إطلاق النار، تكررت الحوادث العسكرية على طول خط السيطرة البالغ طوله 740 كيلومترا والذي يقسم كشمير إلى منطقة تسيطر عليها باكستان وأخرى تسيطر عليها الهند. وخاضت الجارتان حروباً عدة بالفعل ضد بعضهما البعض.

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